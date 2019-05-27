В Калининграде главный бухгалтер мебельной фирмы похитила 19,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело после хищения главным бухгалтером фирмы по изготовлению мебели в Калининграде почти 19,5 млн рублей возбуждено следственным департаментом регионального управления МВД России, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ведомства.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили, что 39-летняя главный бухгалтер фирмы по изготовлению мебели похитила со счетов организации 19 млн 469 тыс. рублей. Имея доступ к электронным банковским ключам предприятия, в течение полутора лет главбух переводила денежные средства на свои счета и счета подконтрольных ей лиц", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, подозреваемая скрывала следы незаконной деятельности, создавая видимость движения денежных средств по счетам коммерческих организаций. При осуществлении банковских переводов часть денег, от 200 тыс. до 1,5 млн рублей, похищалась. Для вывода наличности злоумышленница также использовала фирму, зарегистрированную на нее в одном из регионов России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.