Следствие возбудило дело после исчезновения 16-летней ученицы лицея в Адыгее

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Адыгее из-за безвестного исчезновения 16-летней ученицы майкопского лицея №34. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслан Сетов.

"По факту безвестного исчезновения 16-летней учащейся майкопского лицея СУ СК России по Адыгее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - "Убийство", - сказал Сетов.

Девушка вышла из лицея около 11:00 24 мая, она собиралась пойти на тренировку по волейболу в Адыгейский государственный университет, однако туда не попала. В полицию обратились родители девушки, она воспитывается в благополучной семье. К поискам подключились более 500 волонтеров Адыгеи и поисково-спасательного отряда Краснодарского края "Лиза Алерт", осматриваются берега реки Белой, водоемы, лесной массив.