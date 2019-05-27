В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Стрельба и взрывы прогремели в понедельник в общеобразовательной школе в городе Бжесць-Куявский. Как сообщила местная полиция, бывший ученик пришел в школу с оружием и петардами.

По имеющимся данным, 18-летний мужчина взорвал в школе две петарды и открыл стрельбу. Ранения получили сотрудница школы и одна из учениц - 11-летняя девочка. Их жизни ничто не угрожает.

По словам пресс-секретаря полиции в городе Быдгощ Моники Хлебич, полученные пострадавшими ранения не характерны для огнестрельного оружия. Поэтому пока нет ясности, из чего он стрелял.

Напавший задержан полицией. Местные власти заявили, что ситуация под контролем. На официальном сайте местной администрации появилось сообщение с просьбой к родителям срочно забрать детей из школы.