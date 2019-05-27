В Петербурге СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы по факту обнаружения в Петербурге семимесячной девочки без родителей возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оставление в опасности". Данное уголовное дело переквалифицировано по статье "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 мая родители семимесячной девочки, желая избавиться от ребенка, оставили ее одну, без присмотра и питания в частном доме, который арендовала семья. Плач ребенка услышали родственники собственника дома. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где находится в настоящее время. Следователи ищут его родителей.