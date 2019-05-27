Суд отправил под домашний арест водителя, врезавшегося в остановку в Нижнем Новгороде

ТАСС, 27 мая. Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения водителю, который 25 мая врезался на машине в остановку общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и пятеро, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В понедельник суд избрал меру пресечения для водителя в виде домашнего ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ранее в отношении водителя 1995 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.