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Суд отправил под домашний арест водителя, врезавшегося в остановку в Нижнем Новгороде

Мужчина будет находиться под домашним арестом два месяца

ТАСС, 27 мая. Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения водителю, который 25 мая врезался на машине в остановку общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и пятеро, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В понедельник суд избрал меру пресечения для водителя в виде домашнего ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ранее в отношении водителя 1995 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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