МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, произошедшей 5 мая, в течение полутора месяцев. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

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В середине мая Дитрих сообщал, что предварительные данные могут быть опубликованы через два-три месяца.

"Говорил про два-три месяца. Я думаю, что два-три месяца это, конечно, слишком долго. Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован", - сказал министр.