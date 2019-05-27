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Сообщения о массовом побеге заключенных в Одессе не подтвердились

Причиной бунта, по предварительным данным, стало "ужасное качество питания"
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Сообщения о массовом побеге заключенных из Южной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе, не подтвердились. Об этом сообщает местное издание "Думская", которая ведет онлайн-трансляцию с места событий.

"Погибших нет, информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной, сейчас внутри работает спецназ", - отмечает издание. По его сведениям, по факту случившегося в колонии открыто уголовное дело по статье о "действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний", а причиной бунта, по предварительным данным, стало "ужасное качество питания".

По предварительным данным Национальной полиции Украины по Одесской области, в колонии вспыхнул бунт. Во время бунта ранения получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь.

В полиции также заявили, что никакого пожара в здании колонии не было. Во дворе колонии произошло задымление из-за загоревшегося легкового автомобиля.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами, зачинщики беспорядков изолированы", - сообщается на сайте ведомства.

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