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Около 150 человек эвакуировали из аэропорта Якутска после звонка об угрозе взрыва

В эвакуационный пункт доставлены пассажиры двух рейсов в Олекминск и Жиганск, а также сотрудники аэропорта

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Порядка 150 пассажиров и сотрудников международного аэропорта Якутск были эвакуированы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе аэродрома.

"Объявлена эвакуация в связи с анонимным звонком. В эвакуационный пункт доставили около 60 пассажиров двух рейсов в Олекминск и Жиганск, а также 40 сотрудников аэропорта", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным пресс-службы, в эвакуационный пункт доставили порядка 50 пассажиров рейсов, прибывших в Якутск после звонка с угрозами.

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