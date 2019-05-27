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В Петербурге нашли машину с пулевыми отверстиями, принадлежащую призеру Олимпиады-2012

Автомобиль Audi был найден в пруду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Автомобиль Audi с пулевыми отверстиями, по предварительным данным, принадлежащий игроку петербургского волейбольного клуба "Зенит" и золотому призеру Олимпиады 2012 года в Лондоне Александру Волкову, обнаружили в акватории Петровского пруда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Машину Audi золотого цвета нашли в воскресенье в пруду, в ней были пулевые отверстия. Сейчас проводится разбирательство, как автомобиль попал в пруд", - сказал собеседник агентства, отметив, что машину уже достали из водоема.

По его словам, автомобиль, по предварительным данным, принадлежит волейболисту Александру Волкову.

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