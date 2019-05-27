Верховный суд Украины отказал Вышинскому в кассации

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Объединенная палата Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины отказала защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в кассационной жалобе о его незаконном аресте. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник адвокат журналиста Игорь Мокин.

"Суд отказал в кассационной жалобе. Будем продолжать бороться в Подольском районном суде Киева", - сказал адвокат, напомнив, что рассмотрение дела журналиста будет продолжено в этой инстанции 30 мая, где прокуратура зачитывает обвинительный акт.

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение кассации о незаконности ареста Вышинского на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда 20 марта.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В последний раз 7 мая Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.