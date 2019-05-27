При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали рабочие из Таджикистана

ТАСС, 27 мая. Один из пострадавших при обрушении лесов на стройке автодрома "Игора-драйв" в Ленинградской области находится в тяжелом состоянии, еще шесть человек - в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, еще шестеро - в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие - граждане Таджикистана.

На гоночной трассе строящегося автодрома "Игора-драйв" в Приозерском районе Ленинградской области произошло обрушение строительных лесов на площади 350 кв. м. В настоящее время из-под завалов извлечены семь человек. Разбор завалов продолжается. Под завалами спасатели людей не наблюдают.