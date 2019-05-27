Украинский омбудсмен сообщила, что заключенные в Одессе взбунтовались из-за обысков

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Заключенные в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе взбунтовались из-за обысков, которые проводили у них сотрудники колонии. Такую предварительную версию случившегося озвучила в понедельник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в ходе бунта заключенным удалось взять в заложники трех медицинских работников и трех охранников, которые находились в локальных зонах колонии. "Сейчас они освобождены. Ситуация находится под контролем полиции, осужденные разошлись по локальным секторам", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Она также проинформировала, что ее представитель в Южном регионе Украины Александр Остапенко выехал в колонию, чтобы разобраться со случившимся на месте.

Изначально в понедельник появилась информация о пожаре и массовом побеге заключенных из колонии в Одессе и даже о гибели ее сотрудников. Однако эти сообщения не нашли подтверждения.

По данным Национальной полиции Украины по Одесской области, в колонии действительно вспыхнул бунт. Во время бунта ранения получили четверо сотрудников колонии. Им оказана медицинская помощь.

В полиции также заявили, что никакого пожара в здании колонии не было. Во дворе произошло задымление из-за загоревшегося легкового автомобиля.

"Зачинщики беспорядков изолированы", - сообщается на сайте ведомства.