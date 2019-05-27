В Галле закрыли центральный вокзал из-за бомбы времен Второй мировой войны

ТАСС, 27 мая. Неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена близ центрального вокзала в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом в понедельник сообщил в Twitter железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

"Во время строительных работ в Галле найдена авиабомба, которую необходимо обезвредить, - заявили в компании. - Главный вокзал города закрыт".

Как сообщила в Twitter федеральная полиция Германии, речь идет о снаряде с взрывателем весом 250 кг. Его обнаружили в 100 м от центрального вокзала, отмечают правоохранители.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

При обнаружении авиабомб власти проводят эвакуацию, чтобы свести риск для жизни людей к минимуму. До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года. Тогда временно покинуть дома были вынуждены 60 тысяч человек.