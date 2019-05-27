В детском саду Костромской области на девочку упало пианино

КОСТРОМА, 27 мая. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка получила травму от падения пианино в детском саду в поселке Красное-на-Волге Костромской области, по данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными [органами] СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетней девочки в МКДУ "Детский сад "Рассвет" в поселке Красное-на-Волге по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 23 мая на четырехлетнюю девочку в помещении детского сада упало пианино. Ребенок получил ушиб грудной клетки и сердца, был госпитализирован. Как удалось выяснить следователям, музыкальный инструмент находился в неустойчивом положении и упал в тот момент, когда воспитателей не было в помещении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Представления об устранении причин падения инструмента направлены заведующей детского сада, а также в департамент образования и науки Костромской области.