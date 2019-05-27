Напавший на сотрудницу банка житель Сочи страдает хроническим психическим расстройством

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Житель Сочи, задержанный в феврале текущего года за нападение на 27-летнюю сотрудницу банка, страдает хроническим психическим расстройством и предстанет перед судом для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Об этом журналистам сообщили следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в феврале в отделении одного из банков по улице Горького в Сочи мужчина перепрыгнул через стойку и стал наносить имевшимся при себе кухонным ножом удары в область головы 27-летней сотрудницы. В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство".

"По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.