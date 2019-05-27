Вологодского депутата обвиняют в хищении 10 млн рублей из областного бюджета

ТАСС, 27 мая. Следователи предъявили обвинение депутату законодательного собрания Вологодской области по статье о мошенничестве. По версии правоохранительных органов, парламентарий незаконно получил субсидии из регионального бюджета на 10 млн рублей, сообщила журналистам пресс-служба управления СК РФ по Вологодской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении депутата законодательного собрания Вологодской области по сообщению о мошенническом хищении 10 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствием ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2015 года обвиняемый, являясь генеральным директором лесозаготовительного предприятия, незаконно получил бюджетные средства в размере 10 млн рублей. Эта сумма была предоставлена его фирме в виде субсидии на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках госпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы". Чтобы получить субсидию, считают следователи, депутат предоставил документы, содержащие недостоверные сведения.

"В указанной организации, а также на другом подконтрольном обвиняемому предприятии, следователи СК России провели обыски, изъяв документацию о финансовой и хозяйственной деятельности. <...> Следователи пришли к выводу, что обвиняемый предоставил для получения субсидии документы о якобы понесенных расходах на уплату авансового платежа по лизинговому договору, которые в действительности организация не понесла", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый не признал свою вину и пояснил, что субсидия получена им законно, а денежные средства направлены на развитие производства. "Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела перед направлением их прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд", - отмечается в сообщении.