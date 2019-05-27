Неизвестный ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты "Родина"

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Четыре сотрудника газеты "Родина" в Ставропольском крае получили ранения после нападения неизвестного мужчины с ножом. Об этом в понедельник сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", - написал он.

По данным губернатора, угрозы жизни пострадавших нет. "Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации", - отметил Владимиров, добавив, что краевое министерство здравоохранения докладывает об оказываемой пострадавшим помощи ежечасно.

В МВД подтвердили задержание нападавшего. "В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции города Ставрополя. Работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Состояние пострадавших

Руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой уточнил, что среди пострадавших - главный редактор издания, чье состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Главный редактор Николай Федосеевич Бондаренко госпитализирован. [Его состояние] средней тяжести", - сказал Лозовой, добавив, что Бондаренко получил ранение щеки и шеи.

Также, по данным собеседника, пострадали три сотрудника крайкома КПРФ, в помещении которого базируется редакция.

В Минздраве региона ТАСС уточнили, что "двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, после оказанной помощи один из них был направлен на амбулаторное лечение, один госпитализирован". "Состояние стабильное, не тяжелое, угрозы жизни нет. Двое отказались от госпитализации сразу на месте ЧП", - сказали в Минздраве, не уточнив личности пострадавших.

Материал обновлен в 15:25 мск - добавлен комментарий полиции