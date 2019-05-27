Информация о минировании аэропорта в Якутске не подтвердилась

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Информация о минировании международного аэропорта Якутска, из которого в понедельник эвакуировали около 150 пассажиров и сотрудников, не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе аэровокзала.

"Режим эвакуации снят. В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили о поступившем анонимном звонке с информацией об угрозе взрыва. Сотрудников аэропорта и пассажиров эвакуировали, из-за инцидента задержаны вылеты двух внтурирегиональных рейсов авиакомпании "Якутия".