Суд в Карелии приговорил к девяти годам колонии директора музея, обвиняемого в педофилии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Районный суд карельского города Медвежьегорска приговорил к девяти годам колонии общего режима директора местного краеведческого музея и замруководителя карельского отделения "Мемориал" Сергея Колтырина, а второго фигуранта дела - приятеля Колтырина - приговорили к 11 годам заключения в колонии. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель районного суда Медвежьегорска.

Колтырина и его товарища арестовали в октябре 2018 года. В ходе следственных действий оба фигуранта дали признательные показания. Пострадавшим по делу проходил один подросток. По версии следствия, преступление было совершено в сентябре прошлого года.

"Окончательное наказание Колтырину Сергею Ивановичу - девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Носову Евгению Александровичу - 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказали в районном суде.

Сергея Колтырина и его знакомого Евгения Носова признали виновными по ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий") и ст. 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"). Кроме того, приговор Колтырину вынесли с учетом обвинения по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), - отметили в суде.