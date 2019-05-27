В КПРФ заявили, что напавший на редакцию газеты "Родина" находился в розыске

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мужчина, который напал на главного редактора газеты КПРФ "Родина" в Ставропольском крае и сотрудников крайкома партии, разыскивался правоохранительными органами. Об этом сообщил ТАСС в понедельник зампред ЦК партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

"Он задержан, как выяснилось, находится в розыске за какие-то другие действия. Свой поступок объяснил тем, что это сознательное решение, и он пришел убить редактора газеты по политическим мотивам, такое заявление прозвучало с его стороны", - сказал Новиков, не уточнив, в связи с чем разыскивался мужчина.

По словам политика, инцидент произошел в районе полудня. "Человек, который совершил нападение, 1946 года рождения, до этого уже появлялся в редакции нашей ставропольской газеты, предлагал опубликовать неприемлемые для нас материалы. Получил отказ, а сегодня напал, придя в очередной раз в здание краевого комитета, на главного редактора газеты, нанес ему ножевые удары по лицу. В общей сложности, пытаясь утихомирить этого человека, пострадали от ножевых ранений четверо", - добавил Новиков.