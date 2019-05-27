СМИ: следователи проводят обыски в доме подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Французские следователи проводят обыски в доме главного подозреваемого по делу о взрыве на пешеходной улице в Лионе, осуществленном 24 мая. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM .

По его информации, сейчас в доме, расположенном лионском пригороде Уллен, работает бригада саперов, которые проверяют квартиру на предмет наличия взрывчатки. На месте находятся более десятка полицейских машин, в том числе фургон криминалистов, а также вооруженные полицейские и кинологи с собаками. Обыск будет проводиться в присутствии самого подозреваемого, который отказался сотрудничать со следствием и не раскрыл мотивы своего поступка. Стражи порядка намерены, помимо прочего, установить, действовал он в одиночку, или же ему помогали сообщники.

Ранее в понедельник полиция задержала основного подозреваемого в совершении взрыва. Им оказался 24-летний выходец из Алжира, который живет в Лионе. Следом за ним были задержаны его родственники - мать, отец и младший брат. Сестра подозреваемого была вызвана на допрос, в отношении нее каких-либо мер пока не применялось.