Суд признал законным продление ареста 24 украинским морякам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал законным решение Лефортовского суда", - сказал собеседник агентства.

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил морякам срок ареста на 3 месяца. Срок следствия по делу установлен до 25 августа. Защитники настаивают на том, что моряков нужно считать военнопленными.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ").

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Москва должна освободить всех задержанных моряков.