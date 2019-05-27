В КПРФ обсудят усиление охраны региональных отделений после нападения в Ставрополье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Члены КПРФ после нападения на журналистов партийной газеты "Родина" в Ставропольском крае обсудят усиление мер безопасности в штабах и комитетах в регионах, сообщил ТАСС в понедельник зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Нашим товарищам в первую очередь надо сейчас оказать медицинскую помощь и посмотреть, чтобы максимально оперативно реагировать на случай возникновения схожих ситуаций еще где-то. Поэтому мы соответствующие меры безопасности продумаем в наших штабах и помещениях партийных организаций по всей стране", - сказал Афонин.

Он отметил, что в КПРФ проанализируют случившееся, обратив внимание в том числе на пропускную систему в ставропольском крайкоме.

По словам Афонина, основной причиной инцидента стало "психологическое нездоровье" нападавшего.

В свою очередь зампред ЦК партии Дмитрий Новиков отметил, что произошедшее в Ставропольском крае заставляет задуматься "над тем, чтобы штаб-квартиры [КПРФ], работающие на местах, были должным образом защищены от таких проявлений". "Мы будем рекомендовать нашим региональным и местным комитетам в этой ситуации подумать о должных системах безопасности и защите наших товарищей", - добавил Новиков.