В МЧС назвали регионы с наиболее тяжелой ситуацией с лесными пожарами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сложная обстановка с природными пожарами остается в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 37 субъектах прогнозировалось возникновение природных пожаров. Наиболее сложная обстановка остается в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае и Иркутской области. Отмечается их увеличение в Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области", сообщили в министерстве.

В МЧС отметили, что переходов огня от палов сухой растительности на жилые дома и хозяйственные постройки не допущено.

Особый противопожарный режим введен на всей территории Башкирии. "На сегодняшний день он действует в 30 субъектах, частично - в 24 субъектах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - отметили в МЧС.