Прокуратура начала проверку после столкновения двух теплоходов на Москве-реке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух теплоходов около Северного речного вокзала в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"По предварительным данным, утром 27 мая в акватории реки Москвы напротив Северного речного вокзала столкнулись теплоходы "К. А. Тимирязев" и "Свирский" в момент отхода последнего от причала", - сказал собеседник агентства.

На борту теплохода "Свирский" находились 142 пассажира. "В результате произошедшего пострадавших нет, теплоход "Свирский" получил незначительные повреждения", - сообщили в ММТП. Проверку проводит Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.