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В Якутске школьница погибла после падения с седьмого этажа

Еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения двух 15-летних одноклассниц с седьмого этажа жилого дома в Якутске, одна из которых погибла. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.

"Одна из девушек скончалась на месте, вторая в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в управлении.

Там добавили, что на теле погибшей не было обнаружено признаков насильственной смерти. Инцидент произошел в доме по проспекту Ленина.

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