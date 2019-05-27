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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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Суд 29 мая рассмотрит жалобы на арест фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста

САМАРА, 27 мая. /ТАСС/. Самарский областной суд назначил рассмотрение апелляций на заочный арест фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" Романа Трушева и Романа Ружечко на 29 мая. Об этом говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание [назначено на] 29 мая 2019 в 09:00 местного времени (08:00 мск)", - говорится в материалах картотеки.

Самарский районный суд 15 мая избрал меру пресечения в виде заочного ареста бывшему генеральному директору "Самаратранснефть-терминал" Роману Ружечко и основателю ГК "Петронефть" Роману Трушеву, объявленным в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Их адвокат Виталий Митькин 15 мая сообщал журналистам, что объявленным в международный розыск по делу о загрязнении нефти предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

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РоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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