Суд в Москве продлил меру пресечения участникам "Нового величия" еще на полгода

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы до 18 ноября продлил меру пресечения участникам экстремистской молодежной организации "Новое величие", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в понедельник началось рассмотрение уголовного дела по существу.

"Продлить меру пресечения в отношении подсудимых на срок до 18 ноября", - огласил постановление судья Александр Маслов. Следующее заседание, на котором прокуратура огласит обвинительное заключение, а подсудимые и их защитники выскажут свое отношение к нему, назначено на 4 июня.

Адвокаты настаивали на изменении обвиняемым меры пресечения на более мягкую, однако суд не усмотрел для этого достаточных оснований. По их мнению, экспертами не установлено, что организация "Новое величие" является экстремистской, а свидетелями по делу являются сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, участники группы намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Фигурантами дела являются Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов (находятся под домашним арестом). В марте этого года фигуранты дела Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие вину, были приговорены к 2 годам лишения свободы условно и 2,5 года колонии соответственно.