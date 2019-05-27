Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в Мосгорсуд для рассмотрения жалоб на приговор

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело осужденных за хулиганство и побои футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы защиты и представления прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

"Уголовное дело по апелляционным жалобам защиты и представления прокурора на приговор Пресненского суда сегодня направлено в Московский городской суд. Дата рассмотрения будет назначена позднее", - сказал адвокат.

Гособвинение в жалобе не согласно с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору", но сроки наказания просит сохранить. Адвокаты осужденных просят полностью исключить статью "Хулиганство" и убрать из приговора составы, где есть формулировка "из хулиганских побуждений", и переквалифицировать их.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд в этот день вынес приговор другим трем фигурантам дела: футболисту Александру Кокорину - 1,5 года колонии общего режима, Кириллу Кокорину - 1,5 года колонии, Александру Протасовицкому - год и пять месяцев колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.