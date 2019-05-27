Суд в Москве арестовал сына экс-сенатора от Амурской области за наезд на полицейского

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца за наезд на полицейского Тимура Галлямова - сына бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Галлямову меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 июля", - огласил постановление судья.

Галлямов обвиняется в применении опасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Максимальное наказание ему может составить 10 лет лишения свободы.

Позиции сторон

Следователь в суде заявил, что Галлямов вину не признал и от дачи показаний отказался. "Вина Галлямова полностью подтверждается объективными доказательствами по делу", - сказал следователь.

Согласно материалам дела, при задержании Галлямов признался, что в день ДТП принял 1 грамм кокаина. Предварительная экспертиза обнаружила у него признаки наркотического опьянения. Окончательный результат станет известен через неделю.

В свою очередь защита просила суд отправить Галлямова под домашний арест или залог. Сам обвиняемый заявил, что жалеет о случившемся. "Я виноват и очень сожалею, что так получилось", - сказал Галлямов в суде.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

ДТП

26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль "Тойота Ленд Крузер - 200". Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться. Экипажем ДПС было продолжено преследование автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение.

Отец задержанного Амир Галлямов с 2007 по 2012 год был членом верхней палаты парламента от Амурской области, с мая по декабрь 2012 года - министром спорта Московской области.