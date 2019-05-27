Суд арестовал на два месяца и.о. главы Росреестра Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца и.о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Гаджиева под стражу на два месяца - до 25 июля", - сообщил собеседник агентства.

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая в рамках уголовного дела о преступном сообществе, которое с 2000 года незаконно оформило в собственность свыше тысячи земельных участков в Махачкале. Фигурантами этого дела также являются бывший руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, бывший заммэра Махачкалы Герман Рагимханов, депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов и ряд должностных лиц республиканского Росреестра, Кадастровой палаты, а также бывших работников администрации Махачкалы.

Ущерб от действий преступного сообщества следствие предварительно оценило в сумму более 370 млн рублей.

В рамках уголовного дела следствие ходатайствует об аресте более 300 объектов недвижимости на сумму около 20 млрд рублей.