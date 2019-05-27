Пожар на складах под Мурманском ликвидирован

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Пожар под Мурманском, где горели два склада, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Возгорание полностью ликвидировано", - сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в понедельник утром, огонь охватил площадь в 800 кв. м. На месте работали свыше 30 пожарных и почти 10 единиц техники. Как ранее сообщали в МЧС, во время горения была угроза взрыва автоцистерны с топливом, но грузовик удалось вовремя отогнать. Пострадавших нет.