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Пожар на складах под Мурманском ликвидирован

Площадь возгорания составила 800 кв. м

МУРМАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Пожар под Мурманском, где горели два склада, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Возгорание полностью ликвидировано", - сообщили в ведомстве.

Пожар вспыхнул в понедельник утром, огонь охватил площадь в 800 кв. м. На месте работали свыше 30 пожарных и почти 10 единиц техники. Как ранее сообщали в МЧС, во время горения была угроза взрыва автоцистерны с топливом, но грузовик удалось вовремя отогнать. Пострадавших нет.

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