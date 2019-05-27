Источник: "Аэрофлот" по техническим причинам отменил рейс SSJ из Ростова в Москву

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" решила по техническим причинам отменить запланированный на 05:40 вторника рейс из Ростова-на-Дону в Москву, который должен был выполняться бортом Sukhoi Superjet 100 (SSJ). Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Отмена рейса №1165 из Ростова по технической причине. Пассажиры будут пересажены на другие рейсы", - сказал собеседник агентства.

В начале мая сообщалось, что после инцидента с возгоранием лайнера SSJ-100 "Аэрофлот" отменил 17 рейсов.