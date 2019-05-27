Самолеты "Аэрофлота" из Москвы проверяют в Париже после сообщения с угрозами

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Французская полиция досматривает багаж в самолетах, прибывающих в аэропорт Руасси - Шарль де Голль из Москвы в связи с поступлением анонимных угроз. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Префектура полиции получила угрозы относительно нескольких самолетов, прибывающих из России, из Москвы в Париж. Полиция провела проверки на ряде рейсов... не выявив никаких особенных проблем", - сообщил представитель аэропорта. По его словам, проверки затронули рейсы SU2458 и SU2462 компании "Аэрофлот". Ее же рейс SU2460, прибытие которого запланировано на 22:34 по местному времени (23:34 мск) также должен будет пройти соответствующую проверку.