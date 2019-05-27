Reuters: американец умер во время спуска с Эвереста

ТАСС, 27 мая. Американский альпинист скончался в понедельник во время спуска с вершины Эвереста. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на непальские власти. С начала нынешнего сезона восхождений погибли уже девять человек.

Житель штата Юта 55-летний Дон Кэш исполнил свою мечту покорить главные вершины на семи континентах Земли и умер сразу же после похода на последнюю из них - на Эверест. Ради вступления в "Клуб семи вершин" американец бросил работу и посвятил себя альпинизму.

В один день с Кэшем во время спуска с Эвереста погибли трое индийцев, в том числе две женщины. Как подтвердило Управление туризма Непала, причинами их смерти стали огромная усталость, нехватка кислорода, обезвоживание организма, что привело к острой сердечной недостаточности. Специалисты считают, что индийцы смогли бы успешно спуститься с Эвереста и остаться живыми, если бы не пробки из-за скопления людей на альпинистском маршруте, где мешали и с трудом уступали друг другу дорогу те, кто поднимался к вершине и уже спускался с нее.

Каждый год при покорении Эвереста погибает от пяти до десяти спортсменов. В весенний сезон в этом году с вершины не вернулись живыми уже 12 человек. Всего с марта по май совершить восхождения на пик собирались 379 спортсменов.