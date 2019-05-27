Суд Татарстана приговорил экс-главу исполкома Чистополя к четырем годам колонии за взятку

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Чистопольский городской суд Татарстана приговорил бывшего руководителя исполкома (орган местного самоуправления) города Чистополя Александра Заиконникова к четырем годам колонии, признав его виновным в получении взятки. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба суда.

"В понедельник судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Заиконникова в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). <…> Приговором суда он за совершение указанного преступления осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В январе 2019 года следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовные дела в отношении Заиконникова и 43-летнего руководителя двух фирм. По версии следствия, с 2017 по 2018 годы исполком Чистополя заключал муниципальные контракты на уборку улиц и благоустройство с фирмами, возглавляемыми мужчиной.

Общая сумма контрактов составила более 70 млн рублей. Заиконников сообщил руководителю фирм, что подпишет акты выполненных работ после выдачи ему денежного вознаграждения, с июня по декабрь 2018 года мужчина передал главе исполкома 880 тыс. рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, в ходе следствия уголовное преследование взяткодателей было прекращено, поскольку они активно способствовали расследованию и в отношении них имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица.

Гособвинение просило для Заиконникова восемь лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25-кратной суммы взятки с лишением права занимать должности, связанные с государственной и муниципальной службой на три года. Адвокат экс-главы исполкома Чистополя просил квалифицировать действия своего подзащитного как мошенничество либо злоупотребление должностными полномочиями, а также учесть все смягчающие по делу обстоятельства и назначить наказание с применением статьи 64 или 73 УК РФ. Заиконников в последнем слове раскаялся в содеянном, просил строго не наказывать его, отметили в пресс-службе суда.