Бывший замгендиректора ФК "Ростов" подозревается в мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении Юрия Дорофеева, который ранее занимал пост заместителя генерального директора ФК "Ростов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным подразделением отдела полиции по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество [в особо крупном размере]", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возбуждении дела в отношении Дорофеева.

Другие подробности пока не сообщаются.