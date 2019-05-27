Названа возможная причина падения строительного крана в Перми

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия рассматриваются как предварительная причина падения строительного крана на жилые дома в Перми. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе строительной компании "Развитие", на чьей территории был установлен кран.

В понедельник в Перми наблюдается сильный ветер и дождь с грозой, по данным регионального гидрометцентра, порывы ветра достигают 15-20 м/с.

"Выясняются все причины происшествия. <...> Предварительная причина - это плохие погодные условия", - сказала собеседница агентства.

Строительный кран упал в Дзержинском районе Перми в понедельник вечером, три жилых дома оказались повреждены, пострадала женщина, которая работала на кране, ее госпитализировали, погибших нет. Как сообщили ТАСС очевидцы, часть крана упала на игровую площадку спортивной школы "Киокушинкай".

По словам собеседницы агентства, всем пострадавшим будут выплачены компенсации, суммы не уточняются. Также, компания готова взять на себя расходы на временное расселение жильцов.