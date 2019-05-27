Компания "СТЗ" подтвердила факт обрушения лесов на строящемся автодроме "Игора-драйв"

ТАСС, 27 мая. Компания "СТЗ", выступающая техническим заказчиком строительства комплекса "Игора-драйв" в Ленинградской области, подтвердила факт обрушения строительных лесов на площадке, где шла подготовка к работам. Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, руководство организации находится на месте инцидента и выясняет его причины.

"Пострадавшие госпитализированы, и им оказывается медицинская помощь. Компания делает все возможное для выяснения причин случившегося и заботы о пострадавших", - отметили в "СТЗ".

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что площадь обрушения составляет около 350 кв. м.