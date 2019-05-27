Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

"По предварительной информации, 27 мая около 19:00 в Киришском районе Ленинградской области на дороге Кириши - Будогощь, водитель, мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, мужчины 1984 и 1973 года рождения, скончались на месте", - сказали в ГИБДД.

Еще один пассажир автомобиля, мужчина 1973 года рождения получил тяжелые травмы, добавили в управлении.