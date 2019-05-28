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В Якутске выжившая при падении с седьмого этажа школьница умерла в больнице

Ранее стало известно, что две одноклассницы упали с седьмого этажа жилого дома. Одна из них погибла на месте

ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Пострадавшая при падении с седьмого этажа жилого дома в Якутске 15-летняя школьница скончалась в больнице, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пострадавшая в результате падения с высоты 15-летняя девушка скончалась в Педиатрическом центре Республиканской больницы - национальном центре медицины. Несмотря на все усилия врачей и принятые реанимационные мероприятия, оперативное хирургическое вмешательство, вследствие получения травм, несовместимых с жизнью, пациентка умерла", - сказали в пресс-службе.

В понедельник следователи начали проверку после падения двух 15-летних одноклассниц с седьмого этажа жилого дома в Якутске, одна из которых погибла. Вторая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждении.

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