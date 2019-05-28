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Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва

В настоящее время аэропорт открыт только на прилет

ТАСС, 28 мая. Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.

"Раздался анонимный звонок [о минировании]. Аэропорт открыт на прилет. Воздушные суда совершат посадку в Южно-Сахалинске, а пассажиры некоторое время будут оставаться внутри самолетов до завершения мероприятий в здании аэропорта. На вылет задержан рейс авиакомпании "Россия", пассажиры находятся внутри самолета. Из здания аэропорта выведено порядка 70 пассажиров и сотрудников", - рассказали в пресс-центре.

Теги
РоссияСахалинская область
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