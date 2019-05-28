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В Забайкалье задержали "черных лесорубов", вырубивших лес почти на 3 млн рублей

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде

ЧИТА, 28 мая. /ТАСС/. Полиция в Забайкалье задержала шестерых человек, подозреваемых в незаконной рубке леса на общую сумму почти 3 млн рублей. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудники [полиции] установили причастность 62-летнего жителя села Урульга Карымского района к организации незаконной рубки древесины. Под руководством злоумышленника организованная группа в составе пяти местных жителей совершила рубку около 500 деревьев различных пород, не имея на это разрешительных документов. Ущерб, нанесенный лесному фонду действиями "черных лесорубов", составил 2,88 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

У организатора рубок изъято восемь единиц автотранспорта, пилорама, незаконно заготовленная древесина, пиломатериал. На часть изъятого имущества наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконная рубка лесных насаждений". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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РоссияЗабайкальский край
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