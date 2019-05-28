В Дагестане задержали две фуры, перевозившие более 1 млн пачек контрафактных сигарет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Дагестане две фуры с контрафактными сигаретами. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции по Дагестану во взаимодействии с республиканским управлением ФСБ России пресечен международный канал поставки на территорию РФ немаркированной табачной продукции иностранного производства в особо крупном размере. Свыше 1 млн пачек сигарет под брендами известных производителей обнаружены в кузовах и прицепах двух большегрузных автомашин под управлением жителей республики в возрасте 48 и 55 лет", - сказала она.

По словам официального представителя МВД РФ, вся нелегальная табачная продукция изъята из оборота, часть направлена на экспертизу.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза", - заключила Ирина Волк.