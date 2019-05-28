В Якутии потушили все природные пожары

ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Все природные пожары в Якутии потушены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Сейчас действующих пожаров нет. В понедельник потушен один природный пожар на территории 5 га", - сказали в пресс-службе.

С начала пожароопасного сезона в Якутии было зарегистрировано 12 природных пожаров на площади 163,5 га.

Между тем в труднодоступных и отдаленных местностях на севере региона зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади, превышающей 19 тыс. га. Эти пожары решением районных комиссий по ЧС не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Особый противопожарный режим объявлен на всей территории республики.