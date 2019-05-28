В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

ТАСС, 28 мая. Семилетний ребенок попал в больницу в Хабаровске после того, как провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в Железнодорожном районе вечером 27 мая.

"С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, в момент ЧП на колодце отсутствовала крышка", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").