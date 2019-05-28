{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

По предварительным данным, в момент происшествия на колодце отсутствовала крышка

ТАСС, 28 мая. Семилетний ребенок попал в больницу в Хабаровске после того, как провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в Железнодорожном районе вечером 27 мая.

"С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, в момент ЧП на колодце отсутствовала крышка", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияХабаровский край
Суд продлил арест заместителя председателя Сибирского отделения РАН до конца июля
Ивана Благодыря 14 февраля задержали в Новосибирске
Читать полностью