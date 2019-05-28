Суд продлил арест заместителя председателя Сибирского отделения РАН до конца июля

ТАСС, 28 мая. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до 29 июля срок содержания под стражей арестованного по делу о растрате заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук Ивана Благодыря. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд продлил арест до 29 июля", - сообщил собеседник агентства.

Благодырь, отвечающий за управление имущественным комплексом отделения, был задержан в Новосибирске.

Он работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".