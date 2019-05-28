При нападении на парк в Кавасаки погибли три человека

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Как объявила полиция города, сам нападавший - мужчина в возрасте старше 50-и лет - умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения.

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в Кавасаки около Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

"Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", - подчеркнул глава японского ведомства. Правительство Японии в свою очередь также пообещало сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии с государственным визитом, выразил соболезнования в связи с инцидентом в Кавасаки. "Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом", - сказал Трамп, выступая на одном из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносце "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.