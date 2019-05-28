Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту и на автостанциях Камчатки оказались ложными

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств не нашли в аэропорту Петропавловска-Камчатского, на автостанциях и в магазинах региона опасных предметов, сообщили ТАСС во вторник в региональном управлении ФСБ.

Проверки проводились после поступивших во вторник анонимных сообщений об угрозе взрыва на ряде объектов.

"Сотрудники силовых ведомств, кинологи с собаками провели проверки в аэропорту Петропавловска-Камчатского, автостанциях краевого центра и города Елизово, крупных магазинах города Вилючинска после сообщений о минировании этих объектов. Опасных предметов не обнаружено", - рассказали в управлении.

По данным электронного табло аэропорта Петропавловска-Камчатского, на полтора часа был задержан рейс в Москву. Остальные рейсы выполнялись по расписанию.