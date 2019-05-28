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СМИ: японские спасатели пытаются найти трех моряков, находящихся в затонувшем судне

Ранее телеканал NHK сообщил, что спасатели услышали стук, раздававшийся из одного из отсеков корабля

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Водолазы японского Управления безопасности на море возобновили во вторник поиски трех пропавших без вести моряков, которые могут находиться в корпусе сухогруза "Сэнсё-мару", затонувшего 26 мая у побережья префектуры Тиба к северо-востоку от Токио. Как сообщил телеканал NHK, ранее спасатели услышали стук, раздававшийся из одного из отсеков судна, лежащего на глубине 30 м.

В настоящее время в район гибели сухогруза направлен военный корабль, оснащенный аппаратурой для подводных работ. Спасатели также пытаются точно зафиксировать место, откуда раздается стук.

Сухогруз "Сэнсё-мару" в минувшее воскресенье в густом тумане столкнулся с другим судном, которое осталось на плаву. В результате инцидента погиб один человек.

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